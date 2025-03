Ilrestodelcarlino.it - Il tirocinio degli studenti al Maria Cecilia hospital

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si è concluso ildi quinta del corso ‘Servizi per la sanità e assistenza sociale’ del Polo tecnico professionale di Lugo, e ora i ragazzi si preparano a conseguire la qualifica di operatore socio sanitario. Per la prima volta glihanno svolto questa esperienza pratica aldi Cotignola, in collaborazione con il gruppo Villa. "Il– osservano i docenti – ha rappresentato un’opportunità unica per i ragazzi, che hanno avuto modo di entrare nel mondo del lavoro in un contesto sanitario di alta qualità. L’inizio di questa collaborazione con la struttura cotignolese segna una nuova fase nella formazione, offrendo loro esperienze professionali concrete e altamente formative in un settore cruciale per la nostra comunità, quello sanitario, che offre numerose opportunità professionali.