Lanazione.it - Il tentato assalto alle Poste, due arresti lampo da film

Leggi su Lanazione.it

San Miniato (Pisa), 16 marzo 2025 – Sono due gli arrestati per ilnella mattinata in cui tutti erano distratti dal maltempo, sotto una pioggia scrosciante, che sdi lì a poco avrebbe disseminato di frane e allagamenti il territorio. E’ probabile che proprio questo scenario i due malviventi avessero ritenuto il più adatto per entrare in azione mentre, nell’ufficio di via Iv Novembre, c’era solo un’impiegata. Però un equipaggio dei carabinieri del radiomobile ha notato i due soggetti travisati dal passamontagna, transitando proprio davanti. L’azione dei militari è stata fulminea: mentre i malviventi, alla vista dei carabinieri si davano alla fuga, l’equipaggio ha fatto intervenire rinforzi dal comando compagnia. L’accerchiamento è stato perfetto, una scena da: i commercianti che avevano iniziato a capire cosa stesse accadendo sono rientrati nei negozi, qualcuno per la paura si è chiuso dentro.