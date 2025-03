Lanazione.it - Il teatro piange Paolo Lo Giudice, si è spento un attore gentiluomo

La Spezia, 16 marzo 2025 – Da spettatore e pure da collega, sul palcoscenico di diversi teatri, diLoabbiamo sempre apprezzato signorilità, educazione, cordialità oltre che la sua grande bravura e l’espressività. La sua improvvisa scomparsa, ieri l’altro, all’età di 76 anni (compiuti a settembre), ha destato grande cordoglio in città. Funzionario in Oto Melara, andando in pensione ha potuto dedicarsi prima al sindacato, poi successivamente al, la grande passione della sua vita. Intorno al 2011 è entrato a far parte, insieme ad un gruppo di amici, alla Compagnia Il Retropalco delDon Bosco, nata negli anni Novanta ai Salesiani di via Roma (sulle ceneri de L’Incontro e della Filodrammatica Don Bosco), dove già dagli anni Settanta frequentava l’oratorio. Nel 2013 ha fatto parte della Compagnia Pullecenella & C.