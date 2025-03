Ilrestodelcarlino.it - "Il sindaco Ciarapica svende il Polisportivo. Scelte prese in segreto pagate dai civitanovesi"

"Come per il piano parcheggi Strever e il porto Dubai,prova are un pezzo di Civitanova, il, senza un processo trasparente e condiviso con ie dopo aver scritto nel programma che avrebbe riqualificato lo stadio. Il peggiorche abbia avuto la città". Giulio Silenzi (Pd) attacca Fabrizioe il processo di avvicinamento alla demolizione del, per fare spazio a una lottizzazione. "Una operazione da centinaia di milioni di euro – sottolinea – che non figura nel programma. Come per Strever e porto Dubai, interventi che cancellano la storia urbanistica ed edilizia della città, cambiano i quartieri, appesantiscono il traffico". Si è aggiunto lo Stella Maris, che diventerà un mega contenitore di appartamenti "perchée suoi – attacca Silenzi – pur avendone avuto la possibilità, hanno affossato la prospettiva che la struttura diventasse una Rsa per anziani".