Ilgiorno.it - Il sindaco alla sbarra. Alberto Rossi si difende: volevo un futuro per Aeb

"Non ho mai supinamente recepito tutte le indicazioni che provenivano da altri per dare attuazione all’aggregazione industriale tra Aeb e A2A". Ilvigilia dell’udienza che lo vede sul banco degli imputati insieme all’assessore Giuseppe Borgonovo, al segretario generale del Comune,ex presidente di Aeb e altre due persone, respinge con forza le accuse. Soprattutto dice notesi della Procura che, rilevando l’ipotesi di reato di turbativa d’asta, in quanto operazione portata a termine senza avere mai indetto una gara a evidenza pubblica, gli contesta di aver subito decisioni altrui. L’ipotesi della corruzione è già stata stralciata. All’inizio si era paventata anche questa possibilità, ma poi le testimonianze raccolte in fase di indagine hanno permesso di eliminare questo filone: l’operazione non è stata condotta dala fini personali per intascare qualcosa.