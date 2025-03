Secoloditalia.it - Il silenzio dei reticenti: Schlein non risponde alle domande sull’Ucraina (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Daldegli innocenti con Jodie Foster aldeicon Elly. Stavolta non è un thriller ma una commedia grottesca: facendo le debite proporzioni, come l’Esorcista con Linda Blair l’Esorciccio con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Con Elly a girare ovviamente la versione demenziale. Una parodia di un leader politico, immortalata sui social, attraverso numerosi filmati.Mai visto una cosa più imbarazzante. Lariesce con decine e decine di giornalisti intorno a nonre ad una semplice domanda. Lei è favorevole o no al riarmo? UNICA#16Marzo #piazzadelpopolo #riarmo #Europa #MicheleSerra #vergognatevi #russia #Ucraina #Guerra pic.twitter.com/MnF8LFYEw7— CAESO QUIINCTIUS (@Orgoglioitalia3) March 16, 2025“Oggi non facciamo polemiche ci godiamo questa meravigliosa manifestazione per un’Europa federale.