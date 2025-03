Ilrestodelcarlino.it - Il ‘secondino‘ Bucarelli ferma Perkovic: the end

Petrovic 5,5 La partita del gregario all’interno di una gara che era morta già nel secondo quarto. Più che altro ha fatto avanti e indietro con Lombardi dalla panchina. Chiude con 2 su 3 da sotto e 0 su 1 da fuori. In campo 11 minuti. Comis n.g. Le soddisfazioni della vita: entra, 4 palleggi, e la gara finisce. Maretto 7 Un buon inizio gara ed anche concreto al tiro: ‘cattivo’ in un’azione da post basso con davanti, un fisicato. Chiude con con 2 su 4 da sotto e 2 su 4 da fuori. Ottimi 7 rimbalzi. Imbrò 6 Si è fatto sentire più che altro al tiro. Poco in posizione di play: ha chiuso con 0 su 1 da sotto e 3 su 5 da fuori. De Laurentis 7 Esce con 8 rimbalzi presi ed incisivo in attacco dove chiude con 5 su 7 da sotto e 0 su 1 da fuori. Ha 3 su 4 nei tiri liberi. King 7 Una gara piena quando il match aveva ancora un senso perché poi tutti hanno tirato i remi in barca.