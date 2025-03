Ilrestodelcarlino.it - Il santuario di Fiumicino tra i luoghi del giubileo

di Savignano sul Rubicone ildella beata Vergine delle Grazie rientra nei 18giubilari della diocesi di Rimini, nella Valle del Rubicone insieme al Monastero Santa Maria della Vita delle suore Carmelitane di clausura di Sogliano al Rubicone. Alla Beata Vergine delle Grazie divengono attribuiti oltre 150 miracoli e guarigioni in 500 anni e che si festeggia ogni anno la seconda domenica di settembre. A testimonianza delle grazie ricevute e degli ex voto portati dai fedeli, il comitato parrocchiale li ha collocati in una saletta. Il primo miracolo risale a oltre 500 anni fa. Una tavola votiva del 22 marzo 1514, ancora oggi esistente, ricorda come una donna, Elisabetta Demaselo, ossessa, fosse stata liberata dagli spiriti maligni e guarita per intercessione della Vergine.