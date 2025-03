Quotidiano.net - Il ruolo dell’Italia nel mondo: Meloni-Schlein, la linea comune dell’ambiguità

C’è unadi ambiguità di fondo che accomuna in queste settimane Giorgiae Ellye che incide, sia pure con effetti differenti, sul posizionamento europeo e internazionale. Oltre che sugli assetti dei rispettivi partiti e coalizioni. La premier si trova al centro di una duplice sfida: tenere insieme una maggioranza che vede la presenza di due vicepremier su posizioni opposte: Matteo Salvini, dichiaratamente anti-europeista e trumpiano, che considera Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen due guerrafondai e Volodimyr Zelensky un ostacolo alla pace, e Antonio Tajani, che, come il Ppe, di cui fa parte, guarda a Bruxelles come al motore primo della politica estera europea. Evidente la difficoltà diche, di suo, deve fare i conti “anche” con una cultura politica e un partito alti su posizioni trumpiane, nonostante il significativo percorso da lei compiuto, di cui il costante sostegno all’Ucraina e, da ultimo, il sìal Piano ReArmEu, in sede di Consiglio europeo, sono certamente due risultati di tutto rilievo.