Il Renate ora mira alto | A Lume per i playoff

Non c’è solo il duello Padova contro Vicenza per il primato a tenere alta l’attenzione nel girone A di Serie C. Certo, tutto gira lì, la posta in palio è elevata, il campanilismo di più e di certo il successo delcontro la squadra di Andreoletti di mercoledì è destinato a lasciare un segno. Ma si battaglia anche in zonacon tante squadre in un fazzoletto di punti tra cui quella nerazzurra che scrollatasi di dosso ogni paura di finire impelagata nella seconda metà della graduatoria, ora può guardare verso l’. Ed è con questa attitudine che scenderà in campo questo pomeriggio alle 15 azzane, a meno di 72 ore dall’impresa con la capolista. Ha toccato questi temi Luciano Foschi giovedì sera a Meda, li ha aggiornati il match-winner Michele Calì il giorno successivo al ritorno in campo per preparare la sfida in terra bresciana.