Oasport.it - IL REGNO DI DAVIDE! Ghiotto egemone: campione del mondo dei 10000 metri per la terza volta!

Per laconsecutivadelsui: l’azzurro domina la gara più lunga dei Mondiali 2025 di speed skating su singole distanze facendo segnare il miglior intermedio in tutti i 25 giri, guidando la competizione dall’inizio alla fine.L’azzurro, senza rivali su questa distanza, nella quale detiene anche il record delin 12:25.69, all’Olympic Hall di Hamar, in Norvegia, su un ghiaccio non particolarmente veloce, fa segnare 12:46.15, crono ampiamente sufficiente per mettersi al collo la medaglia d’oro.Alla piazza d’onore si issa il polacco Vladimir Semirunniy, il quale ritocca il personale nell’occasione più importante della stagione, limando 0.12 e fissando il tempo di 12:49.93, a 3.78 dall’azzurro, che vale la medaglia d’argento.Sale sul gradino più basso del podio il ceco Metod?j Jílek, nettamente battuto danello scontro diretto nella penultima batteria, il quale negli ultimi due giri vede svanire anche l’argento, venendo scavalcato anche dal polacco, sceso in pista nella seconda serie, accontentandosi del bronzo in 12:51.