Brindisireport.it - Il poeta Alfonso Guida presenta a Mesagne la sua ultima raccolta di versi

Leggi su Brindisireport.it

In occasione delle celebrazioni per la Giornata Mondiale della Poesia – ricorrenza istituita dall’Unesco nel 1999 allo scopo di diffondere l’arte poetica come strumento di incontro e di dialogo – l’Associazione Culturale “Solidea 1 Utopia” ospiterà ail, che presenterà.