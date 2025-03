Anteprima24.it - Il PNRR e i risultati del Fortore: l’analisi dei dati e l’approfondimento su Molinara

Tempo di lettura: 5 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota di Rocco Cirocco sui fondie idel: “Ha fatto notizia la percentuale di soldi spesi dalper i progetti legati al. Alcuni comuni arrivano oltre i 90 punti rispetto a quanto assegnato e speso nelle rispettive comunità. Fonte deila piattaforma online “aperta” Openpolis dove tutti possono vedere numeri, cifre e destinazioni.Monitoraggio e trasparenza sono fondamentali in una società democratica e partecipativa. Per “deformazione professionale” e per interesse personale (vivo e opero nel) ho voluto leggere quello che ha fatto il mio paese,. Valutare la qualità delle azioni pubbliche è un diritto e un dovere di tutti noi.Ottima la percentuale raggiunta.ha speso (e quindi realizzato) il 72 per cento dei 4,7 milioni di euro richiesti e ad essa destinati.