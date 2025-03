Ilgiorno.it - Il Photo Festival fa otto in città. Protagonista Joel Meyerowitz

Conto alla rovescia per l’ottava edizione del Brescia. La manifestazione, promossa da Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei, in collaborazione con la Cavallerizza - Centro della Fotografia Italiana, con la curatela artistica di Renato Corsini, propone un ricco programma di esposizioni dedicate ai nomi più interessanti e celebrati della fotografia italiana e internazionale, declinate attorno agli Archivi, ovvero a quei luoghi che custodiscono testimonianze che raccontano la storia della fotografia e del suo divenire. Uno degli appuntamenti più attesi è la retrospettiva dedicata, ogni anno, a uno dei maestri della fotografia contemporanea. Dopo quella di Franco Fontana nel 2024, quest’annosarà, che il 24 marzo sarà a Brescia per inaugurare la sua prima vera antologica mai organizzata in Italia, allestita al Museo di Santa Giulia, dal 25 marzo al 24 agosto.