Il pescatore Stefano Rossato e il trofeo agognato più a lungo

Non è finita qui. Anzi, è solo cominciata. Parola di, 60enne esponente della società di pesca sportiva Amo. La “lenza“ in questione, nata a Monza e residente a Lissone, nel 2024 si è aggiudicata per la prima volta il campionato sociale del sodalizio del presidente Massimo Riva. La caccia al titolo, per, è stata lunga e sofferta. In più occasioni aveva sfiorato il successo finale, ma il primo posto era sempre rimasto un amaro miraggio. Non questa volta. Questa volta, invece,, dipendente di un’azienda farmaceutica, ha piazzato il colpo di coda e ha costretto alla resa due rivali temibili come Angelo Casiraghi e Moreno Pirola, campione in carica e vincitore di 14 campionati sociali. Ma i tempi dei festeggiamenti, per il neo campione, sono ormai finiti da un pezzo.