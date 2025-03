Unlimitednews.it - Il Papa ha concelebrato la Messa: diffusa la prima foto da quando è ricoverato

ROMA (ITALPRESS) – Sono stabili le condizioni diFrancesco,al Gemelli dallo scorso 14 febbraio. E dopo 31 giorni il Vaticano ha diffuso ladel Pontefice: nell’immagine si vede il, sulla sedia a rotelle e ripreso di lato, che concelebra lanella cappellina dell’ospedale.“Sto affrontando un periodo di prova e mi unisco a tanti fratelli e sorelle malati: fragili, in questo momento, come me. Il nostro fisico è debole ma, anche così, niente può impedirci di amare, di pregare, di donare noi stessi, di essere l’uno per l’altro, nella fede, segni luminosi di speranza. Quanta luce risplende, in questo senso, negli ospedali e nei luoghi di cura. Quanta attenzione amorevole rischiara le stanze, i corridoi, gli ambulatori, i posti dove si svolgono i servizi più umili.