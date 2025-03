Ilgiorno.it - Il Palio di Legnano del futuro sarà senza cavalli di razza purosangue inglese

(Milano), 16 marzo 2025 –di, l’addio aiscuote la città: una rivoluzioneprecedenti Un terremoto scuote il mondo contradaiolo: ildirischia di cambiare per sempre volto. Un decreto ministeriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 marzo, impone infatti che nelle corse di velocità al galoppo non possano più essere utilizzatidi. Un colpo durissimo per la manifestazione, che vedrebbe scomparire i suoi protagonisti storici per fare spazio ai mezzosangue anglo-arabi. L’ambiente è in fermento, le discussioni accese. Il decreto lascia spazio a deroghe solo per le manifestazioni che si svolgono in impianti riconosciuti dal Ministero per le Politiche Agricole e dal CONI, ma il Campo deldinon rientra più tra questi.