Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo nido Zebri: taglio del nastro alla Croce. Demolito il vecchio asilo, spazio per 72 bambini

Cerimonia di inaugurazione, ieri mattinadi Casalecchio, per ild’infanzia Bruna. Una cerimoniaquale ha presenziato il sindaco Matteo Ruggeri e l’assessora regionalescuola Isabella Conti (nella foto). Si tratta di une ricostruito completamente: al posto deledificio, costruito nel 1977, è stata realizzata una struttura a pianta rettangolare distribuita su un unico livello, che ospita quattro sezioni did’infanzia con relativi locali accessori per le attività educative e per il riposo, oltre ai locali riservati al personale educativo,cucina, ai servizi igienici edispensa. Un progetto costato complessivamente 2,3 milioni di euro finanziati in gran parte con fondi governativi da Pnrr e il resto con 600mila euro di risorse comunali.