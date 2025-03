Ilfattoquotidiano.it - Il nervosismo di Hamilton per la pioggia, l’acqua nel sedile di Leclerc. Che ammette: “Testacoda errore mio”

Il giorno nero delle Ferrari al Gp d’Australia, conquistato da Norris, si sintetizza neldi Lewisper lae ildi Charles, che ha un certo punto, si è lamentato delnel. “Pensavo avessi detto che non avrebbe piovuto molto. Abbiamo perso una grande occasione” ha detto il britannico via radio all’ingegnere di pista Riccardo Adami, quando ha perso la seconda posizione perché costretto a tornare ai box per il cambio gomme. “È stata una delle giornate più dure. Essere in quelle condizioni su questa macchina e con tutto nuovo è stata una sfida enorme. Peccato, speravo qualcosa di più”, ha poi commentato il sette volte campione del mondo dopo la bandiera a scacchi, aggiungendo che “la macchina non è così lontana, ma non abbiamo ottimizzato la vettura”.