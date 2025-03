Inter-news.it - Il Napoli quasi la perde nel finale a Venezia! Niente sorpasso sull’Inter

0-0 e Conte manca il momentaneo soprassoche stasera giocherà contro l’Atalanta nello scontro diretto.Al Penzo va in scena la prima grande partita della domenica di Serie A, ossia quella tra ilin piena lotta per non retrocedere e ildi Antonio Conte, a caccia delmomentaneo. Il primo tempo è molto dinamico e divertente, con gli azzurri che si affacciano più volte dalle parti dell’ex nerazzurro Andrei Ionut Radu, il quale è grande protagonista. La prima palla-gol della gara arriva al quinto minuto con Raspadori, che si accentra verso l’interno e becca un clamoroso palo. Al dodicesimo, ilrisponde con il gigante Fila, che va via a Rrahmani, ma la sua conclusione trova i pugni di Meret. Raspadori è in forma e al 17? è ancora pericoloso, ma molto bravo Radu.