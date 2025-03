Thesocialpost.it - Il Napoli non riesca a superare il Venezia: è solo 0-0, l’Inter può tentare la fuga

Nel match di mezzogiorno della 29ª giornata di Serie A, ilpareggia 0-0 contro ile, in attesa di Atalanta–Inter, raggiunge temporaneamente i nerazzurri in cima alla classifica. Nel primo tempo, Raspadori colpisce un clamoroso palo interno al 5?, mentre il grande protagonista è il portiere Radu, che nega il gol allo stesso Raspadori, a McTominay (due volte) e salva sulla linea un colpo di testa di Lukaku. Nel finale, Meret respinge un tiro di Perez, mentre Rrahmani interviene sulla linea sulla ribattuta di Fila. Nel secondo tempo, ilcerca di farsi valere, ma è ancora ila avere l’opportunità decisiva al 95? con Nicolussi Caviglia, fermato da Meret. Ilfrena nella corsa al titolo, mentre ilottiene il quarto pareggio consecutivo, un punto prezioso nella lotta per la salvezza.