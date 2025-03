Ilnapolista.it - Il Napoli fallisce l’operazione sorpasso. Calo nella ripresa. Ora si dovrà resistere a due settimane di disfattismo

Il. Ora sia duediIlnon ha vinto a Venezia. È finita 0-0. Le statistiche premiano ilma le statistiche, si sa, contano quanto il due di briscola. Il Venezia di Di Francesco ha giocato bene, in maniera agguerrita. Ha anche sfiorato la vittoria sia nel primo tempo sia nel finale. Ilovviamente ha creato di più. Ha trovato sulla sua strada l’ottimo Radu ma i portieri sono là per parare. Non è finita la corsa scudetto ma per una piazza come, incredibilmente ancora disabituata dopo tanti anni alla tensione per la vittoria, questo pareggio sarà il lasciapassare per vagonate di. Conte sarà criticato per i cambi tardivi (quattro, tutti insieme, al minuto 76), forse anche per il mancato ingresso dell’amuleto Billing.