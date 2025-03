Spazionapoli.it - Il Napoli e la maledizione delle 12:30: rendimento da incubo nelle ultime due stagioni

Ennesimo stop nella partita della mezza per il, che quest’oggi è stato fermato dal Venezia per 0-0. Il dato sulleduenon lascia scampo.È proprio il caso di dirlo: lo slot della domenica alle 12:30 è una spina nel fianco per il, un vero e proprioche si ripete. Oggi, allo stadio Penzo, gli azzurri non sono andati oltre uno scialbo 0-0 contro il Venezia, un risultato che lascia il cuore in gola e un bel po’ di amaro in bocca. Tanta sfortuna, sì, con pali e parate da antologia a negare il gol, ma anche un atteggiamento non sempre all’altezza per tutti i novanta minuti, come ha fatto notare Antonio Conte a fine partita, con quel suo modo schietto che non lascia spazio a giri di parole. E così, ilnon riesce a sfatare il tabùpartite programmate alle ore 12:30, lontano anche dal rassicurante abbraccio dello stadio Diego Armando Maradona.