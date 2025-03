Justcalcio.com - Il “muro” inter “è la migliore difesa in Europa e vogliono vincere tutto:” Indichiamo la tripletta … “

2025-03-07 15:13:00 Calcio italiano:Nessuna squadra incorrisponde al numero del Tra In questa edizione del Champions League. Un goal incorporato (prima di Bayer Leverkusen) in nove partite. E l’obiettivo è arrivato negli ultimi minuti. Con Simone Inzaghi,ha mantenuto il suo obiettivo a zero in poco più del 60% delle sue partite della Champions League. Questo è il miglior tasso di qualsiasi allenatore con almeno 30 partite guidate in competizione. Una barbarie.“No, no, abbiamo indicato la.”, Corregía Inzaghi a una giornalista che gli ha chiesto in una conferenza stampa, a Eindhoven, se potesseroil doppio con la serie A e i campioni. Aveva dimenticato il Coppa. Il gesto con la mano dell’allenatore di Piacenza era chiaro: tre. “Vogliamo seguire il nostro percorso nei campioni, nella lega e in Italia”, ha spiegato.