Il mondo di Call Back – Intervista a Camilla Bianchini

porta in scena con ironia e autenticità ildello spettacolo nel suo podcast “”. In sette episodi, racconta la storia di Nina, un’attrice trentaduenne in attesa di unche potrebbe cambiare la sua carriera.Tra ironia e realismo, il podcast esplora sogni e precarietà del mestiere di attore. E il viaggio non finisce qui:promette nuovi sviluppi per la storia di Nina.Nel podcast, la voce narrante diventa un elemento centrale dell’esperienza d’ascolto. Come hai lavorato sull’interpretazione per dare vita a Nina e agli altri personaggi solo con la voce?È stato un processo molto naturale,inizialmente doveva essere un monologo tragicomico per il teatro, poi diciamo mi è presa la mano ed è nato un romanzo. Durante le presentazioni mi divertivo così tanto a interpretarlo che ho pensato: perché non farne un fictional podcast? La resa, quindi, è avvenuta in maniera molto naturale, come se dovessi interpretare un monologo cinematografico.