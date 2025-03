Ilrestodelcarlino.it - Il misterioso caso della contessa che andò a fuoco

Fece il giro d’Europa lo strano e spaventevoleavvenuto nella pigra Cesena nella notte del 14 marzo 1731: vittima la nobildonna Cornelia Bandi che fu trovata quasi del tutto incenerita nella camera da letto del suo palazzotto, in via Mazzoni: una vicenda misteriosa che, successivamente, accenderà la fantasia di grandi romanzieri. Ma andiamo per gradi. Le cronache dicono che la notte di quel lontano 14 marzo era stata serena: buon tempo, niente tuoni o fulmini di sorta, tutto tranquillo. Ma il mattino seguente, l’anzianacesenate Cornelia Zangari, vedova Bandi (nonna materna del futuro papa Pio VI) tardò a farsi vedere. A mezzogiorno la servaa bussare alla sua porta scoprendo una scena raccapricciante: trovò solo ai bordi del letto un mucchietto di cenere appiccicaticcia, i resti delle gambe etesta, untume e grasso colante sui mobili.