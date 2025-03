Lettera43.it - Il missile ucraino Long Neptune ha superato i test: può colpire fino a Mosca

Volodymyr Zelensky ha rivelato che l’Ucraina haato con successo in combattimento il nuovo, prodotto direttamente nel Paese. L’arma ha una gittata di 621 miglia, ovvero circa 1.000 km, e potrebbe dunque arrivare a. Ilè una versione potenziata delche nell’aprile 2022 aveva affondato la nave russa Moskva nel Mar Nero. «Grazie ai nostri sviluppatori, produttori e militari ucraini. Continuiamo a lavorare per garantire la sicurezza ucraina», ha evidenziato Zelensky. Il dispiegamento riuscito a cui si riferiva il leadersarebbe l’attacco del 14 marzo alla raffineria di petrolio di Tuapse, in Russia, a circa 300 miglia dalla linea del fronte in Ucraina.Il(X).Per Zelensky l’Ucraina produrrà 100 mila munizioni a lungo raggio nel 2025Il, che è più lungo e contiene più carburante delstandard da 120 miglia, è in fase di sviluppo da anni.