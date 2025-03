Il messaggio di Zelensky alla Russia | ecco il super-missile Long Neptune E cambia di nuovo il capo dell’esercito

Leggi su Open.online

Andriy Gnatov è ildi stato maggioreucraino. Lo riporta la testata Rbc, secondo cui la decisione presa da Volodymyrè legata«necessità di aumentare l’efficienza della gestione verticale delle forze armate, in particolare nel processo di riorganizzazione e implementazione della struttura, il processo decisionale con il Comandante in, l’implementazione dell’esperienza di combattimento nella pianificazione e gestione delle truppe». Prima di essere scelto per guidare l’esercito di Kiev, Gnatov ha ricoperto l’incarico di comandante delle forze congiunte per otto mesi. A fine febbraio,lo aveva rimosso dall’incarico e nominato vicedi stato maggiore.Il cambio al verticeucrainoAnatoly Barhylevych,di stato maggiore uscente delle forze armate ucraine, continuerà il suo servizio come ispettore generale del ministero della Difesa.