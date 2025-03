It.insideover.com - Il manuale di sabotaggio “fai da te” dell’OSS che è tornato di moda

Unper eseguire sabotaggi con strumenti “low-cost” redatto dall’OSS, il servizio segreto “armato” americano precursore della CIA, sembra esseredidopo la sua pubblicazione sul sito dell’agenzia d’intelligence statunitense che ha implementato il suo approccio social e spesso condivide materiale declassificato “interessante”. Anche per i sabotatori fai da te, evidentemente.Sabotare tutto, ovunque e con ogni arma: compresa la manifesta “stupidità”. Sembrerà banale, ma la tonteria, la pigrizia o la negligenza che possono causare il rallentamento o l’inefficienza di un sistema sono tattiche prese in esame dall’intelligence fin dal 1944. Da quando compaiono neldi“amatoriale” redatto e firmato da “Wild Bill” Donovan, il capo dell’Office of Strategic Services, agenzia di intelligence e operazioni congiunte fondata dagli americani durante la seconda guerra mondiale che è stato precursore della CIA, la quale, guarda caso, inserirà capitoli simili anche in altri “opuscoli” destinati ai sovversivi nel pieno della Guerra Fredda.