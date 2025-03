Ilfattoquotidiano.it - Il maltempo si attenua ma è allerta arancione in Emilia Romagna e Toscana (dove è in corso la conta dei danni)

Mentre sil’ondata died è inladeiin, la Protezione Civile ha diramato per oggi, domenica 16 marzo, l’per rischio idraulico, in alcune aree delle due regioni.Mentre sono previsti lievi miglioramenti al Nord, con rovesci isolati concentrati soprattutto sui rilievi, l’attenzione rimane puntata sul Centro,si prevede tempo variabile e piogge a singhiozzo. Dopo 48 ore dirossa e allagamenti, la situazione sul fronte meteo è dizione dei fenomeni in, ma rimane moderata criticità per rischio idraulico nella pianura modenese e bolognese. Per la giornata di domenica non si prevedono precipitazioni significative su tutto il territorio regionale, come si legge nell’ultimo bollettino dell’Arpae, e le piene sono in lento esaurimento a valle.