Il maestro dei campioni

C’era un tempo in cui la boxe non era solo uno sport, ma un rito, una disciplina che forgiava uomini e caratteri. A Rimini, questo tempo aveva un nome: Elio Ghelfi. Un, un padre per molti, un faro per chi sul ring cercava non solo la gloria, ma il proprio posto nel mondo. Oggi, a cinque anni dalla sua scomparsa, il suo ricordo brucia ancora vivo nei cuori dei suoi ragazzi, quei pugili che lui ha cresciuto come figli. Perché Elio non era solo un allenatore: era casa. Era il rifugio sicuro dopo un incontro vinto o perso, era la pacca sulla spalla nei momenti di sconforto, era lo sguardo severo che diceva "puoi fare di più", ma anche le parole giuste nel momento più difficile. Lui sapeva guardarti dentro, capirti senza bisogno di parlare. E i suoi ragazzi, i suoi "fratelli della Libertas", lo sanno bene.