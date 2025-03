Oasport.it - Il granitico Rune doma Medvedev e vola in finale ad Indian Wells

Un Holgerin versione granitica, 7-5 6-4 lo score maturato in un’ora e quaranta minuti, Daniilnella prima semidie guadagna così il pass per ladini sera contro il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Jack Draper. Persi tratta della quartaraggiunta in un torneo 1000.Il russo apre le ostilità tenendo il primo turno di battuta a 30, imitato dall’avversario nel gioco successivo. La prima svolta arriva al quinto game quando il giocatore danese capitalizza gli errori del rivale e conquista il break per il provvisorio 3-2, vantaggio che dura però poco perché la testa di serie numero cinque toglie il servizio a 30 al rivale, rimette tutto in equilibrio e si porta in vantaggio sul 4-3 con il servizio difeso a 30.è bravo a tenere il passo al termine di un ottavo game interminabile nel quale parte 0-30 e annulla una palla break,salva anch’egli il break point nel nono gioco prima di capitolare nell’undicesimo game quando subisce il break che manda a servire il rivale per il set.