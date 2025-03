Nerdpool.it - Il grande segreto di Dragon Ball Daima

L’ultimo progetto di Akira Toriyama,, si è concluso il mese scorso, lasciando i fan in preda a sensazioni nostalgiche e dolci-amare. L’acclamato autore ha scritto la storia, progettato i personaggi e supervisionato la produzione. La trama si svolge poco dopo la Saga di Majin Buu, quando Goku e i suoi amici si trovano ad affrontare un altroproblema: vengono trasformati in bambini. Il colpevole di questa trasformazione è il nuovo Re Supremo dei Demoni, Gomah, che sale al trono dopo la morte di Darbula. Gomah non ha mai visto persone così potenti come Goku e i suoi amici e teme che un giorno potrebbero attaccare anche il Mondo dei Demoni.La storia prosegue con Goku e gli altri che viaggiano verso l’aldilà nella speranza di recuperare le loro sfere del drago. L’anime è stato trasmesso in concomitanza con il 40° anniversario del manga e ha conquistato i cuori dei fan grazie alla sua animazione splendida, alla costruzione di un mondo espanso e al design adorabile dei personaggi.