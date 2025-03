Ilnapolista.it - Il gol di Chiesa non basta al Liverpool, il Newcastle saudita vince il suo primo trofeo: Liverpool sconfitto

Il gol dinonal, ilil suoIlce l’ha fatta. Ha vinto il suo, la Carabao Cup. Il Guardian scrive che il club allenato da Eddie Howe aspettava da 70 anni questo momento. Una vittoria che ha anche un sapore speciale visto che ilha battuto 2-1 ildi Slot. Solo una settimana fa i Reds sembravano destinata are ogni cosa in patria e in Europa. E invece adesso rimane solo la Premier League.Leggi anche:, sta venendo a galla il segreto di Pulcinella: dietro l’acquisto del club c’era bin SalmanIl Guardian continua che nessuno ha “mai pensato di vedere quel giorno, e invece eccolo. Ilmentre ilmette fine a 70 anni di sofferenza.