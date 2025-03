Il goal di Merino termina la siccità d’angolo di Gunners mentre la miseria blues continua continua

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-16 16:40:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greats:L’attaccante di fortuna Mikelha segnato il suo terzo gol da quando ha operato nella sua nuova posizione per dare l’Arsenal un vantaggio di 20 minuti in casa al Chelsea in Premier League domenica.Lo specialista aereoha lanciato l’angolo di Martin Odegaard oltre il portiere Robert Sanchez per chiudere un inizio dominante al suo fianco, che ha ripetutamente premuto l’apri e si è avvicinato attraverso i colpi da Declan Rice e Leandro Trossard e una testa di legno Jurrien.“Laè finita”, ha detto l’ex attaccante dell’Arsenal Alan Smith della sua precedente squadra, parlando di Sky Sports. “È passato un po ‘di tempo.“Puoi vedere quanto è contento’s I compagni di squadra erano.