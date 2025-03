Formiche.net - Il gioco delicato di Meloni per conservare la credibilità. Scrive Arditti

Mentre le opposizioni neanche ci provano a fare sintesi, nella maggioranza le divergenze in tema di guerra in Ucraina e investimenti per la difesa sono ben evidenti ma (allo stato) non in grado di compromettere la vita della coalizione.C’è però un punto sul quale invece a destra occorre prestare attenzione, perché se è vero (come è vero) che nei due anni e mezzo di vita a sostegno del governonon solo non c’è stato un momento di crisi politica degno di tale definizione, ma è del tutto verosimile che così procedano le cose sino alla fine della legislatura, è pericoloso sottovalutare la lettura che c’è all’estero delle vicende “nostrane”.Proprio su questo punto si sono giocate le comunicazioni interne al governo e ai gruppi parlamentari di quest’ultima settimana, che, ricordiamolo, è quella in cui a Strasburgo la Lega si è opposta alla risoluzione parlamentare di appoggio al piano ReArm Europe di Ursula von der Leyen, mentre Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno votato a favore.