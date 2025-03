Il Gerva giovane 84enne in ostello | La mia vita qui vivace ma crudele

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Chissà se quando varcò per la prima volta la soglia dell’avrebbe immaginato che questo sarebbe diventato il suo piccolo mondo. Enricosoni, 84 anni, da cinque anni vive nelle stanze del Central Hostel Bergamo. Per i dipendenti della struttura di via Ghislanzoni è semplicemente ‘il’. Per gli ospiti è una sorta di guida turistica, fonte inesauribile di suggerimenti per dove andare a cena o cosa visitare in città.Entrando nella hall lo vediamo camminare con il suo bastone mentre chiacchiera con le ragazze della reception: da qualche tempo soffre di miastenia vertebrale e i movimenti non sono più quelli di una volta. “Fino a due anni fa camminavo 10 chilometri al giorno”, precisa subito con il sorriso.Nato a Milano in una famiglia di origini brembane, a 15 anni si è trasferito a Bergamo con i genitori.