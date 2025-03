Secoloditalia.it - Il Gattopardo di Tom Shankland: un lavoro pregiato sulla rivoluzione (tradita) risorgimentale

Ogni tanto il Risorgimento torna di moda: ora è un romanzo, ora un film, ora – ma più di rado – un evento politico, ora una serie televisiva. E’ questo il caso del “” diretto da Tomper Netflix, dove a Kim Rossi Stuart, a Deva Cassel e a Saul Nanni tocca l’ingrato compito di sostituire, agli occhi del telespettatore di oggi, rispettivamente Burt Lancaster, Claudia Cardinale e Alain Delon. Per una volta, l’operazione di attingere da un capoletterario per ricavarne una narrazione fedele, ma arricchita di eventi e di personaggi, sembra riuscita, grazie anche ai pregi formali che caratterizzano questo che una volta si sarebbe definito “sceneggiato”: cura estrema nei costumi, nei giochi di luce sia all’aperto che negli interni, aderenza della colonna sonora e, perché no? Recitazione degna di lode dei protagonisti e dei comprimari.