Il gagliardetto del Gornik | i minatori della Slesia

IldelZabrze, Polonia meridionale un tempo terra tedesca tant’è che il toponomastico era il quasi impronunciabile Hindenburg in Oberschlesien che ben mostra l’area di originecittadina ovvero la. Oltre a questo, la caratteristica principalecittadina è la presenza di numerose miniere di ferro e carbonella tant’è che la denominazioneossia minatore è un chiarissimo riconoscimento agli ingenti bacini minerari presenti nella zona. Proprio il binomioZabre è dal 1948 uno dei club di riferimento del calcio polacco con decenni di vittorie alle spalle secondi per successi a livello nazionale solo al Legia Varsavia.Ilodierno ci porta al 1963 annata in cui la squadra bianco azzurra si aggiudicò il campionato polacco (stagione 1963 – 1964) e partecipò alla Coppa dei Campioni 1962 – 1963 dove venne estromessa dalla competizione ad opera del Dukla.