Il futuro dell'Ast. Reparti e posti letto, la minoranza attacca:: "Piano poco concreto"

"È una favola che a prima lettura può sembrare tra l’altro anche bellissima ma, quando si va ad approfondire, si capisce che molto di quello che c’è scritto non è realizzabile". I gruppi consiliari di opposizione del consiglio comunale di Ascoli, nel corso di una conferenza stampa introdotta da Gregorio Cappelli, hanno espresso ieri mattina forte preoccupazione riguardo all’Atto aziendale dell’Azienda Sanitaria di Ascoli, ritenendolo, in stretta sintesi, "farraginoso e". Criticano in particolare "la mancanza di chiarezza su aspetti cruciali come la distribuzione dei, il personale e i". Chiedono la convocazione urgente della Consulta della Salute per discutere e modificare l’atto ritenendo che, tra le altre criticità, vi siano "incongruenze tra le linee guida regionali e l’atto aziendale, oltre che delle modifiche sostanziali tra la versione approvata dal collegio di direzione e quella trasmessa alla Regione".