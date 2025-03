Il dna sulle mani di Chiara Poggi «non è collegato all'uso del pc». L'ombra di una talpa nel delitto di Garlasco

Leggi su Open.online

disarebbero stati campionati due Dna maschili. E nessuno di questi apparterrebbe al fidanzato, Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio, con cui la ventiseienne aveva trascorso la serata. Dopo un esposto della difesa di Stasi, un consulente della procura di Pavia ha confermato che quel Dna potrebbe esser compatibile con quello di Andrea Sempio. E così per ottenere la riapertura del fascicolo, già archiviato sull’amico del fratello della vittima, i pm hanno fatto ricorso fino in Cassazione. La Suprema Corte ha dato il via libera e Sempio è stato «obbligato» dal gip al prelievo del Dna, facendo ripartire un inchiesta 18 anni dopo ildi. Secondo la difesa di Sempio (e chi lavorò nel precedente filone che portò Stasi in carcere) quel materiale genetico è inutilizzabile.