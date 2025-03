Ilgiorno.it - "Il dissenso resti garantito". Corteo, sit-in e musica in centro contro il decreto Sicurezza

Oltre cento persone hanno manifestato pacificamente, ieri ina Lodi,il ddl 1660 “”. L’iniziativa è stata promossa da una decina di associazioni: Cgil Lodi, Anpi Provinciale, Antifa Lodi, Ma ti svegli Lodi, Terradice, Coordinamento Lodi per la Palestina, il Circolo del Porro, Rumorosse, Cittadinila Guerra e Lodi Arcobaleno. Il ritrovo è stato in piazza Castello. "Siamo tutte antifasciste" hanno poi gridato i manifestanti mentre percorrevano corso Vittorio Emanuele II al ritmo di “Curre curre guagliò”, brano dei 99 posse. Un grido di unione e di forte protestail disegno di legge “Disposizioni in materia dipubblica”, approvato dalla Camera lo scorso 18 settembre e considerato dalle associazioni scese in piazza "fascista e sproporzionato". Molte le bandiere sventolate.