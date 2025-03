Sport.quotidiano.net - Il derby è dell’Aurora. Decide la magia di Borrelli

Aurora Treia 1 Corridonia 0 AURORA : Testa, Ballanti, Dominino, Bonifazi, Marini, Bartolini, Garcia F (43’ Romagnoli F), Giuli (80’ Garcia M), Allegretti (64’ Arias),, Wali (72’ Pottetti). A disp.: Tiberi, Filacaro, Bontempo, Romagnoli A, Cacciamani. All.: Nocera. CORRIDONIA: Seghetti, Garbuglia (68’ Marinelli), Bordi, Bedetta N (68’ Ruzzier), Del Moro, Dutto, Atzori, Pucci, Ulivello (89’ Diamanti), Galdenzi (53’ Monti), Lattanzi (76’ Kakuli). A disp.: Sarracinio, Bedetta F, Prosperi. All.: Fondati. Arbitro: Monterubbiano di Fermo. Rete: 59’. Al 20’ l’Aurora si fa vedere in attacco quando la palla calciata da Facundo Garcia viene deviata da un difensore sul montante. Alla mezz’ora ci provasu punizione, ma non inquadra lo specchio della porta. Nel finale della prima frazione di gioco si rende pericoloso Allegretti.