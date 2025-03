Lanazione.it - Il commercio dell’olio: "Trump, dazi preoccupano. Costi di export alle stelle"

doganali annunciati dal Donald, presidente degli Stati Uniti d’America, che intende applicare anche sui prodotti dell’agro-alimentare europeo,tuiscono una seria preoccupazione per la filiera dell’Evo, l’olio extravergine d’oliva, la cui produzione vede la Toscana ai primi posti in Italia, sia per quantitativo che per qualità. "Sì, l’olio così come il vino sono settori trainanti per l’esportazione – dice Luca Simoncini, presidente della Confederazione Italiana Agricoltori Toscana Nord – e siamo molto preoccupati su questa vicenda. Ci auguriamo vi sia una soluzione politica in quanto icolpiscono, nel nostro caso, prodotti di per sé già costosi in partenza per via della qualità che li contraddistingue. Come Cia, riteniamo il mercato Usa strategico. Del resto è al secondo posto dopo quello europeo, dunque il dialogo va assolutamente mantenuto mentre si cercano altri sbocchi, in nuovi mercati".