Il circolo Beretti conquista il trofeo Giuseppucci

Grande successo per ilTennis, che hato il prestigiosonella finale disputata a Grottammare. Il primo incontro ha visto Biagio Gramaticopolo affrontare Mateo Nicolas Martinez in una partita estremamente equilibrata, terminata con il punteggio di 6-7, 7-6, 10-7 a favore del giocatore del CT. Nel secondo match, Vogeli Frederic ha sfidato Edoardo Monti, riuscendo a vincere 6-4, 7-5 garantendo il successo della sua squadra. A completare la formazione vincente, in panchina, Matteo Sciahbasi ed Enrico Piergallini Enrico. Molti tifosi si sono alternati per assistere alla competizione all’interno del pallone pressostatico. Un segnale dell’entusiasmo che il tennis sta generando nella comunità locale. Grande soddisfazione è stata espressa dal Direttore Sportivo del CT, Luigi Valentini, "Aver raggiunto un traguardo così importante riempie il nostrodi orgoglio e ripaga di tutto il lavoro fatto in questi anni.