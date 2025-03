Sport.quotidiano.net - Il Chiesanuova a Monte Urano

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nella storia recente delle sfide contro il MontCampiglione spesso sono state molto importanti, dalla semifinale dei playoff Promozione del 2022 alla semifinale della Coppa Italia di questa stagione e non farà eccezione l’incontro odierno valido per la 26ª giornata. Ilalle 15 si gioca probabilmente le chance residue di recitare un ruolo di reale terzo incomodo e antagonista delle due capo classifica K-Sport e Maceratese. I biancorossi infatti affrontano i calzaturieri in una sorta di testacoda, terzi contro penultimi (49 punti a 18) e con 6 lunghezze di gap dalle due leader prima di affrontarle proprio una dopo l’altra negli scontri diretti. Insomma una seconda trasferta di fila che mette sul piatto punti d’oro per i sogni del, ma i punti pesano eccome anche per il Mont