Il cesenate che fa parlare Topolino

Raccontare una storia con le nuvolette. Se poi è sul settimanale a fumetti più amato in Italia, è certo diventerà senza tempo. È entrato nello staff dilo sceneggiatoreGiovanni Barbieri. Diventare autore Disney è un altro tassello di una lunga carriera in cui ha dato voce a tanti personaggi cult per generazioni di lettori. "Ho iniziato a leggere fumetti cone Asterix e il primo che ho realizzato è stato in seconda elementare. Avrei voluto fare anche il disegnatore, ma non avevo un tratto abbastanza professionale", racconta Giovanni Barbieri. Classe 1968, ha esordito con alcune storie brevi pubblicate su Intrepido all’inizio degli anni 90. Ha firmato albi da edicola (Dylan Dog, Lazarus Ledd), graphic novel, serie tv (tra cui le Winx) e campagna pubblicitarie. Dal 2011 insegna Design della narrazione a TheSign Academy di Firenze.