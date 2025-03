Ilrestodelcarlino.it - Il centrodestra su Rosciani, ma senza Latini

Ila Osimo sta affrontando un percorso lungo da settimane per cercare di compattarsi in vista delle amministrative fissate al 25 e 26 maggio. Un percorso in salita alla luce delle profonde divisioni che si protraggono dalle dimissioni del sindaco Pirani a pochi mesi dall’elezione. E così, ancora una volta, stamattina è in programma un altro incontro, l’ennesimo, cui partecipano tutti i partiti di, Base popolare e i vari Civici. Stando alle ultime indicazioni sarà proprio Base popolare a proporre il candidato che dovrebbe rappresentare l’intera coalizione: il nome è quello già avanzato da qualche giorno di Sirena, imprenditrice e presidente del Lions club. Un nome che, nelle intenzioni, dovrebbe mettere tutti d’accordo solo se, nel gruppo, non sarà prevista la predelle Liste civiche storiche di Dino, un’esclusione che pesa agli stessiani.