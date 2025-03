Ilrestodelcarlino.it - Il caso Villa Sgariglia: "Terreni abbandonati, è così che si perde l’oliva tenera ascolana"

"Ad Ascoli abbiamo un patrimonio immenso, centinaia di piante di ulivo della varietà, frutto del lascito della Famiglia, e lo stiamo facendo andare in malora". Con queste parole Legambiente riaccende i riflettori sullo stato di degrado della tenutae dei suoi, un tempo simbolo della tradizione agricola del territorio. L’associazione ambientalista torna a parlare della situazione di incuria che dura da anni, con centinaia di ettari lasciati incolti e strutture storiche, come la chiesa dell’Assunta e, ormai in stato di abbandono. "La chiesa dell’Assunta, capolavoro dell’architetto Giosafatti, restaurata nel 2000 in occasione del Giubileo, è abbandonata da anni, più volte depredata e ridotta a un rudere. I ladri hanno portato via le campane e perfino i fonti battesimali.