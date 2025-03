Panorama.it - Il Caso Moro torna in tv con uno speciale in seconda serata

Leggi su Panorama.it

In occasione del 47º anniversario del rapimento di Aldo, Mediaset propone unotelevisivo incon la riproposizione di un documentario che ripercorre uno degli eventi più drammatici e controversi della storia italiana. Attraverso un’analisi approfondita, il programma ricostruisce le dinamiche dell’agguato, noto come operazione "Fritz" per le Brigate Rosse, esplorando i dettagli operativi, le circostanze che lo precedettero e le conseguenze politiche e sociali. Inoltre, si indagano le responsabilità e i possibili coinvolgimenti esterni, gettando luce su aspetti ancora irrisolti di una vicenda che ha segnato il Paese.I fattiAlle ore 9:00 circa, in via Mario Fani, quartiere Trionfale, l'auto di Aldo(secondo Piero Laporta, ex generale di Stato maggiore della Difesa, il politico DC non era presente sul mezzo: era stato prelevato con uno stratagemma durante il tragitto verso l'ufficio e separato dalla scorta, prima che quest'ultima fosse trucidata al completo in via Fani; qui vengono rinvenuti 91 bossoli, 49 dei quali sparati da una sola arma (quella di un tiratore mai identificato, di altissima perizia, peculiare a militari delle forze speciali); la scorta viene bloccata all'incrocio con via Stresa da un gruppo di terroristi, che apre il fuoco uccidendo l’autista Domenico Ricci (43 anni), il maresciallo dei carabinieri Oreste Leonardi (51 anni), la guardia di P.